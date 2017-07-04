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04 Temmuz 2017 17:45

Nilüferli minikler ebeveynleriyle kütüphanede

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nde bu yıl yedincisi düzenlenen ‘Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ faaliyeti başladı.

Nilüferli minikler ebeveynleriyle kütüphanede

04 Temmuz 2017 17:45

6 yaş grubu çocuklar ve ebeveynleri kitaplarla buluşarak keyifli bir tatil dönemi geçirecek.


Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” projesi ile bu yıl yine miniklere kütüphane ortamında verimli ve neşeli bir yaz geçirme fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Nilüfer’de yaşayan 6 yaş grubundaki çocuklar ve ebeveynleri, Nilüfer Belediyesi Üçevler, Demirci ve Çocuk Kütüphanesi’nde salı, çarşamba ve perşembe günleri etkinliğe katılıyor. Etkinlik kapsamında minikler ve ebeveynleri sabah ve öğleden sonra ikişer oturum ile bir ay boyunca kitaplarla buluşup, okuma serüvenine katılacak. Nilüfer’in Üçevler, Yolçatı, Demirci, Minareliçavuş, Konaklı ve Gümüştepe mahallelerinde yaşayan çocuklar proje kapsamında dev kitap okuma, kukla atölyesi, orf, drama, psikolog ve yoga faaliyetleri de yer alacak.


Oturumlara katılan çocuklar kütüphaneye üye olup ödünç kitaplar alabilecek. Çocuklara ayrıca her buluşma sonunda birer kitap armağan edilecek. Proje sonunda çocuklar, 2 Ağustos’ta Yaşar Kemal Ormanı’nda düzenlenecek şenlikle, kütüphane ve kitaplarla tanışmalarını kutlayacaklar.


Etkinliğin ilk gününde Üçevler ve Yolçatı mahallelerinden gelen minikler, masal, bilmece etkinliklerine katılırken, boyama yaparak günün tadını çıkardı.


Nilüfer Kütüphane Müdürü Şafak Pala, projenin ilk gününde çocuklar ve ailelerine seslenerek etkinliklere katıldıkları için teşekkür etti. Projenin okul öncesi çocuklar için büyük önem taşıdığını belirten Pala, Nilüfer kütüphanelerinin çocuklar ve halka her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi.




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