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28 Kasım 2017 17:50

Nilüferli yüzücüler 42 madalya kazandı

Nilüfer Belediyesporlu yüzücüler Muğla’da düzenlenen yarışlardan 42 madalya ile Bursa’ya döndü.

Nilüferli yüzücüler 42 madalya kazandı

28 Kasım 2017 17:50


Nilüfer Belediyespor’un yüzücüleri başarılarına yenilerini ekledi. Muğla’da 25 ve 26 Kasım’da düzenlenen “11-12 yaş Yüzme Gelişim Projesi Kış Dönemi Bölge Yarışları”na katılan Nilüfer Belediyesporlu yüzücüler büyük başarı elde. 2 dalda birincilik, 4 dalda da ikincilik elde eden Nilüferli kulaçlar, bireysel olarak dereceler aldı.


Muğla Menteşe Kışla Havuzu’nda gerçekleşen yarışmalara 10 ilden 38 spor kulübü ve 266 yüzücü katıldı. 4x50 metre karışık bayrak yarışlarında Nilüfer Belediyespor 11 yaş ve 12 yaş kız yüzme takımları bölge birincisi oldu. 4x100 metre serbestte de yine 11 ve 12 yaş kız takımları ikinci oldu. 12 yaş kategorisinde Nilüfer Belediyesporlu erkek yüzücüler 4x50 metre karışık bayrak yarışı ve 4x100 metre serbest yarışlarda bölge ikincisi oldu.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, elde edilen başarının gururlandırdığını belirterek, “Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapmaları bizim önceliklerimiz. Elde edilen başarı çok sevindirici. Nilüfer’i başarıyla temsil ettikleri için hepsini ayrı ayrı kutluyorum” dedi.




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