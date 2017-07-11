Nilüferli yüzücüler başarıya kulaç attı

İstanbul’da düzenlenen “Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri”nde Nilüfer Belediyesporlu yüzücüler başarılı oldu. İstanbul Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen “Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri”nde Nilüferli yüzücüler 8 final yarışına katıldı. Mavi yeşil beyazlılar, finallerde 4 madalya kazandı. Nilüfer Belediyesporlu Alper Kepir, 15-16 Yaş 50 metre kelebek kategorisinde 00:25.53 derecesiyle Türkiye ikincisi, 100 metre kelebekte 00:57.27’lik derecesi ile Türkiye üçüncüsü, 50 metre serbestte de 00:24.05’lik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu.

14 yaş kategorisinde de Efe Acar 50 metre kelebekte 00:28.04’lik derecesi ile Türkiye üçüncülüğü, 100 metre kelebekte 01:01.68’lik derecesi ile Türkiye altıncılığı elde etti.

Kızlarda da Ceren Vurucu 13 Yaş 200 metre sırtüstü kategorisinde 02:33.03’lik derecesiyle Türkiye yedinci olarak Bursa’ya döndü.