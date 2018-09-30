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Nişanlı çift ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Oylat istikametine seyreden Süleyman Okur idaresindeki 16 PL 391 plaklı hafif ticari araç yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayarak demir bariyerlere çarpıp yan yola devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü ile yanında bulunan ve nişanlısı olduğu öğrenilen Seda Biçer isimli genç kadın yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu nişanlısının durumun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araç ise kurtarıcı yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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