“Nota Çalan Rüzgar” çocuklar için sahnede

Oyunun prömiyeri Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunun prömiyerine Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Nilüfer Belediyesi Koordinatörlerinden Dr. Sibel Özer de katıldı. Damla Çalışan, Ferya Soysal ve Mert Özay’ın rol aldığı oyunun yönetmenliğini Melisa İclal Gürmen ve Zeynep Çelik Küreş yaptı. Bilge Buluş’un yazdığı, koreografisini Adem Mülazım’ın, ışık, dekor ve müziğini Cem Yılmazer’in yaptığı, Funda Çebi’nin de kostümlerini hazırladığı “Nota Çalan Rüzgar” adlı oyun, küçük izleyicilerden alkış aldı.

Oyunda hep bir masal kahramanı olmak isteyen müzisyen ile müzisyen olmak için her yolu deneyen Rüzgar’ın bir masalda karşılaşması ile başlayan olaylar anlatılıyor.

Nota Çalan Rüzgar, 26 Kasım’dan itibaren her pazar saat 13:00’te 6-11 yaş arasındaki çocuklar için sahnelenecek.