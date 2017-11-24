Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 18:07

“Nota Çalan Rüzgar” çocuklar için sahnede

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni çocuk oyunu “Nota Çalan Rüzgar”ı izleyici ile buluşturdu.

“Nota Çalan Rüzgar” çocuklar için sahnede

24 Kasım 2017 18:07


Oyunun prömiyeri Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunun prömiyerine Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Nilüfer Belediyesi Koordinatörlerinden Dr. Sibel Özer de katıldı. Damla Çalışan, Ferya Soysal ve Mert Özay’ın rol aldığı oyunun yönetmenliğini Melisa İclal Gürmen ve Zeynep Çelik Küreş yaptı. Bilge Buluş’un yazdığı, koreografisini Adem Mülazım’ın, ışık, dekor ve müziğini Cem Yılmazer’in yaptığı, Funda Çebi’nin de kostümlerini hazırladığı “Nota Çalan Rüzgar” adlı oyun, küçük izleyicilerden alkış aldı.


Oyunda hep bir masal kahramanı olmak isteyen müzisyen ile müzisyen olmak için her yolu deneyen Rüzgar’ın bir masalda karşılaşması ile başlayan olaylar anlatılıyor.


Nota Çalan Rüzgar, 26 Kasım’dan itibaren her pazar saat 13:00’te 6-11 yaş arasındaki çocuklar için sahnelenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
18
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    18°C
  • Pazar
    Sisli
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    18°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç