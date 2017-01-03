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03 Ocak 2017 15:42

Numan Şeker: "Yeni atanan müdürlerle okullar daha da güzelleşiyor"

Numan Şeker:

03 Ocak 2017 15:42

Yıldırım ilçesinde eğitim ve öğretim alanında hizmet veren Hasan Öztimur İlkokulu, ’Kitaplara Yolculuk’ projesi kapsamında okul koridorlarını kitaplarla donattı. Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, "Yeni atanan okul müdürleri ile okullarda hayata geçirilen güzel projelerle değiştiğini görüyoruz" dedi.
Öğrencileri kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Hasan Öztimur İlkokulu’nun koridorunda oluşturulan ’Kitaplara Yolculuk’ projesi kapsamında edebiyat sokağı ve kitap okuma köşesi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Muhsin Özlükurt, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, Hasan Öztimur İlkokulu Müdürü Tekin Karakol, öğretmenler ve öğrenciler birlikte kurdele keserek açılış gerçekleştirdi.
Şeker, “Çocuklarımızı kitaplarla buluşturma adına yapılan bir proje olmasının yanında ayrıca, ‘Ankara yolu altı ve Ankara yolu üstü’ ikilemini ortadan kaldıracak bir projelerdendir. Velilerin öğrencilerini göndermediği, öğretmenlerin tayin istemediği bir okuldan, çalışkan başarılı müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen arkadaşlarımız sayesinde güzel bir okul oldu. Okullar, birilerinin ifade ettiği gibi artık ‘Bangladeş ve Belçika ikilemi’ ortamı yok. Eğitimi kötüleme adına birileri, ironi yaparak, benzetmelerde bulunuyor. Eğer sıkıntı varsa bu problemleri çözme adına eğitimin paydaşı olan sendikalar, ‘ne yapabilir ne katkı koyabilir’ bunları biz ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Okullarda gerçekleştirilen projelere destek olmaya özen gösterdiklerine ifade eden Şeker, “Biz hemen hemen bütün projelere destek veriyoruz. Destek ve



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