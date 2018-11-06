O bu açıklamayı yaparken bir kumbarayı daha çaldılar...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lösemili çocuklar yararına işyerlerine konulan 5 bağış kutusunun çalınması olayına bu gün bir yenisi daha eklendi. Yaşanan bağış kutusu hırsızlıkları ile ilgili açıklama yapan LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Füsün Emecan Özcan, bu esnada yeni bir bağış kumbarası hırsızlığı haberini alınca şok oldu.

Lösemi ve kanser hastası çocukların tedavisi için toplanan LÖSEV' tarafından zincir marketlere ve kurumsal iş yerlerine bırakılan bağış kutularının 1 hafta içerisinde art arda soyulması "pes" dedirtti. Nilüfer ilçesindeki marketlere dadanan hırsızlar son bir haftada 5 ayrı bağış kutusunu soyarak hasta çocukların adeta hayatlarını çaldı.

Yaşanan hırsızlık olaylarını doğrulayan LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Füsün Emecan Özcan, hırsızların organize çalıştığını söyledi. 1998 yılında kurulan LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'nın tamamen Türk halkının ve kurumlarının destekleriyle hayatta kalan bir vakıf olduğunu belirten Özcan, "Bu gün 35 bin lösemi ve kanser hastası çocuk ve yetişkine destek olan vakfın bağış kaynaklarından bir tanesi de kumbaralardır. Zincir mağazalarda, kurumsal mağazalarda, dükkanlarda bulunan bu kumbaralar LÖSEV tarafından mümkün mertebe zincirlenerek kilitli bir şekilde kurumlarla anlaşmalı olarak bırakılmaktadır. Bugünlerde maalesef çok sıkça yaşadığımız bir sorunla karşı karşıyayız. Kumbaralarımızın yoğunlukla çalındığını görüyoruz. Bu hırsızların bu çalışmalarını organize yürüttükleri Türkiye'nin farklı yerlerinde farkı noktalarda ortaya çıktıklarını tespit ettik. Aslında bu suçun cezası da hiç hafif değil. 4 yıl 2 ay indirimli haliyle ceza alıyorlar. Bu ağır cezalara rağmen hasta çocukların bağışlarına göz diktiler. Dolayısıyla bu konuda tüm halkımızı duyarlı olmaya ve bu kumbaraların korunmasına destek olmaya çağırıyoruz. Bu kumbaralara atılan 50 kuruşlarla 1 liralarla lösemili çocuklarımız hayata bağlanıyor" dedi.

Açıklama yaptığı sırada bir kumbara daha soyuldu

Öte yandan LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Füsün Emecan Özcan bu açıklamayı yaptığı sırada yine Nilüfer ilçesinde bir başka süper marketten LÖSEV'e ait bağış kumbarası çalındı. Whatsaptan hırsızlık olayını öğrenen Özcan, adeta şok olurken son bir haftada 6 ayrı marketten bağış kumbarası çalındığını söyledi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak hem LÖSEV'in hemde hırsızlığın gerçekleştiği iş yerlerinin şikayetçi olduğunun altını çizen Özcan "Hırsızlık olayını gerçekleştiren faillerin bir an önce yakalanıp adalete teslim edildiğini görmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.