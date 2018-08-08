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08 Ağustos 2018 11:21

O manzara cezasız kalmadı

Bursa’da ormana moloz döken şahıs, zabıta ve jandarma tarafından tespit edilerek, 2 bin lira cezaya çarptırıldı.

O manzara cezasız kalmadı

08 Ağustos 2018 11:21


Osmangazi’nin Alacahırka Mahallesi’nde ormanlık alana atılan moloz yığınlarına ceza gecikmedi. Yapılan ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, jandarma ile birlikte araştırma yaparak, molozları atan kişiye ulaştı. Şahsa 2 bin lira para cezası kesildi.


Geçen hafta doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, kamyonetiyle geldiği ormanlık alana moloz atan bir kişiyi cep telefonuyla kaydetmişti. Dağcıların ikazına rağmen molozları ormana döken şahıs, dönüşte boş kamyonetle görüntülenmişti.




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