O manzara cezasız kalmadı

Osmangazi’nin Alacahırka Mahallesi’nde ormanlık alana atılan moloz yığınlarına ceza gecikmedi. Yapılan ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, jandarma ile birlikte araştırma yaparak, molozları atan kişiye ulaştı. Şahsa 2 bin lira para cezası kesildi.

Geçen hafta doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, kamyonetiyle geldiği ormanlık alana moloz atan bir kişiyi cep telefonuyla kaydetmişti. Dağcıların ikazına rağmen molozları ormana döken şahıs, dönüşte boş kamyonetle görüntülenmişti.