Obezite cerrahisi sonrası beslenme

Dr. Aytaç Sayın, dikkat edilmediği takdirde tekrar kilo alımının başlayabileceğini söyledi.

Çağın gereği olarak insanların artık daha az hareket etmeye, daha fazla kalorili ürün tüketmeye başladığını ifade eden uzmanlar, alkol tüketimi, yağlı gıdalar, fast food tarzı beslenme sebebiyle insanların bol kalori aldığını söyledi. Obezitenin toplum içinde yaygınlaştığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın ise, "Yüzyıl önce dünya nüfusunun yüzde 3’ünü etkileyen bu hastalık, şu anda yüzde 20’li seviyelere geldi. Yarım yüzyıl sonra ise bu rakam yüzde 40’lara ulaşacaktır. Ayrıca bu rakam gelişmiş ülkelerde toplumun yüzde 60’ını etkileyecek. Hiçbir hastalık bu denli hızlı ve istikrarlı bir artış göstermemektedir. Obezite cerrahisi sonrasında beslenme en önemli alanlardan bir tanesidir. Obezite cerrahisi geçirmiş olan bir hastanın beslenme profili iyi bir şekilde planlanırsa, yakalanan başarı çok daha yüksek olur. Obezite cerrahisi yöntemleri arasında gerek tüp mide ameliyatı gerekse diğer ameliyat alternatiflerinde temel olarak sonuçlar arasında baktığımızda ciddi farklılıklar yok. Bu ciddi farklılıklar, genelde hastanın ameliyat sonrası dönemde takipleriyle ilgilidir" dedi.

Ameliyat olan birinin diyetisyen ve hekimiyle yakın temas içerisinde bulunması gerektiğini ifade eden Sayın, "Diyet miktarını protein ağırlıklı besinlerden seçmeleri gerekiyor. Eğer buna dikkat ederlerse, hastaların kilo vermeleri esnasında yağ kaybı ile birlikte yoğun kas kayıplarını minimalize ederler. Ayrıca, kas kaybını minimalize etme durumlarında yaşanacak halsizlik, genel durum bozukluğu, yoğun saç kaybı gibi semptomlar en az düzeye düşer. Bu yüzden beslenmeye çok dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Eğer beslenme alışkanlıkları değişir ve belirli bir çizgide beslenme alışkanlıkları bir profile sokulursa, hayatın gelecek kısmında normal bir yaşantının devam edeceğini belirten Sayın, "Ama beslenme profilinin ayarlanmaması ve sürekli olarak nasılsa az miktarda tüketiyorum diye yüksek kalorili besin gruplarına doğru geçiş sağlandığı vakit obezite cerrahisine rağmen tekrar kilo sorunları ile karşılaşılabiliyor. Eğer kilo sorunları ile tekrar karşılaşmamak, sağlıklı ve zayıf bir hayat sürmek istiyorsak beslenme profiline dikkat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.