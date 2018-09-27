Odun ve kömür cep yakıyor

Dolardaki artış sebebiyle fiyatları artan ithal kömürlerle birlikte odun fiyatları da arttı. Geçtiğimiz yıl sezonu tonu 800 liradan kapatan ithal kömür bu yıl bin 200 ile bin 600 lira arasında değişen fiyatlarla sezonu açtı. Ayı şekilde geçtiğimiz yıl tonu 500 liradan sezonu kapatan odun bu yıl ise 600 ile 650 lira arasında satılmaya başlandı. Gelen zamlarla birlikte odun ve kömür satışı yapanlar satış yapamaz duruma geldi. Odun ve kömürün gariban yakacağı olduğunu belirten odun ve kömürcüler gelen zamlarla birlikte yaprak kımıldamadığını belirtti. Bu yıl gelen zamlarla birlikte vatandaşlar ise soğuk kış günlerini nasıl geçireceklerini düşünüyor.

Bursa odun pazarında odun ve kömür satışı yapan Halil Deniz, “Odun ve kömür fiyatlara çok artış gösterdi. İthal kömürler dolardaki artış ile birlikte neredeyse iki katına çıktı. Aynı şekilde odun fiyatları da arttı. Gelen zamlarla birlikte hiç satış olmadı. Kömür ve odun fakirlere kaldı. Dumuru olanlar doğalgaz kullanıyor olmayan fakirler ise kömür ve odun yakıyor" dedi.

Bursa Mahrukatçılar Dernek Başkanı İbrahim Kurt, “Geçtiğimiz yıl 500 lira olan odun fiyatları bu yıl 650 liraya çıktı. Kaliteli ithal kömür ise fiyatı bin 600 liradan satmaktayız. Odun ise tonu 650 lira oldu. İnsanlar haberleri okuyup fiyat soruyor. Fiyatlar yüksek geliyor ve fiyatlardan dolayı şaşkınlık yaşıyorlar. Bizde artışın dolardan kaynaklandığını söylüyoruz. Artan fiyatlardan dolayı satışlarda düşüş var” şeklinde konuştu.