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26 Kasım 2017 10:32

Öğle molasında güzelliğinize güzellik katın

Kariyer sahibi olan kadın ve erkeğin iş hayatında her daim bakımlı olma baskısının giderek arttığını belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.

Öğle molasında güzelliğinize güzellik katın

26 Kasım 2017 10:32

Dr. Ufuk Aydın, altın iğne tedavisiyle öğle molasında bile uygulama yapılabileceğini söyledi.


Uzmanlar, ’altın iğne’ tedavisiyle ameliyatsız yüz gençleştirme yapılabildiğini ifade ederken, bayan ve erkeklerin ise bakımlı olmak için gördüğü baskının her geçen gün arttığını ifade etti. Güzel ve genç görünmek isteyen ve zaman konusunda sıkıntısı olan kişiler için medikal estetik uygulamaların öneminden bahseden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Altın iğnelerle gelen gençliğin bu kadar popüler olması tesadüf değildir. Çünkü iyileşme hızlıdır. Bu sebeple iş ve sosyal hayat etkilenmez. Bu işlemler halk arasında öğle molası estetiği olarak da anılıyor. Diğer bir taraftan, kişiler için cerrahiye göre daha az korkutucudur ve daha ekonomiktir. Birkaç dermo-kozmetik krem bedeline, çok daha etkin ve sonuçları net gözlemlenebilen işlemlerdir" dedi.


Son yıllarda kozmetik sektöründe geniş bir yer bulan altın iğnenin son derece etkili bir yöntem olduğunu ifade eden Op. Dr. Aydın, “Bu yöntemde ana hedef cildin orta ve üst kısmının sıkılaşmasıdır. Bu yöntemin mekanizmasında gerçek altın iğnelerle cilt altına radyofrekans enerjisini uygulanmaktadır. Radyofrekans teknolojisiyle cilt altındaki yumuşak dokuya ve cildin asıcı bağ dokusuna enerji uygulanır. Isı etkisinin yardımıyla da cildin sıkılaşması sağlanır. Altın bu enerjiyi en iyi iletenlerden olduğu için kullanılmaktadır. Altın iğne 3 veya 5 seans olarak uygulanır. Çocuğu kişiye 3 seans yeterli olmaktadır. Seanslar 1 ay arayla yapılmaktadır. Altın iğne uzun etkili bir tedavidir. 3 yıllık bir ömrü vardır. Bakımları aksatılmadığı zaman, ciltte bir parlaklık, sıkılaşma ve gözeneklerde kapanma, cilt lekelerinde açılma gözlemlenmektedir. Hijyen koşullarına mutlaka riayet edilmelidir” şeklinde konuştu.


Altın iğnenin çoğu kişiye uygun olan bir yöntem olduğuna da değinen Aydın, “Erkek veya kadın ayrımı yapılmamaktadır. Yaş aralığı ise çok geniştir. Herhangi bir sağlık sorunu yok ise çok genç yaşlardan ileri yaşlara kadar uygulanabilir. Erkek ile kadın arasındaki en büyük fark ise erkeklerin bıyık ve sakallarıdır. Çünkü o bölgelere yüzeysel uygulama yaparak kıl köklerinin radyofrekans dalgalarından etkilenmesini önlemekteyiz. Ancak bunda bir sıkıntı yoktur. Çünkü koltuk altı terlemesi ve aşırı kıllanmasında altın iğnede kullanılmaktadır. En çok tercih edilen uygulama alanları ise sırt, dekolte, göbek ve ellerdir” diye konuştu.




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