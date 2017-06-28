Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada hayatını kaybetti

Kaza, Bursa-Orhaneli yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Orhaneli’nden Bursa yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 V 0405 plakalı otomobil, iddiaya göre, hatalı sollama sebebiyle 16 V 9902 plakalı Sezayi Karatay idaresindeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döntü. 16 plakadaki araçta bulunan Ramazan Karatay, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Sezayi Karatay, annesi Gülfiraz Karatay, eşi Kamile Karatay, çocukları Veysel ile Enes Karatay ile ağabeyinin oğlu Furkan Karatay ve diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen 3 kişi, 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mardin’den bayram ziyaretine gelmişler

Kazada yaralanan sürücü Sezayi Karatay’ın Büyükorhan ilçesinde imamlık yaptığı öğrenildi. Kazada ölen babası Ramazan Karatay’ın ise Mardin’den bayram dolayısıyla eşiyle birlikte oğullarını ziyarete geldiği bildirildi.