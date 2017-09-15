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15 Eylül 2017 10:57

Oğlunu alıp ortadan kayboldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2009 yılında evlenen ve yaklaşık 6 ay önce boşanan çiftin 4 yaşındaki oğulları babası ile birlikte ortadan kayboldu.

Oğlunu alıp ortadan kayboldu

15 Eylül 2017 10:57

Geçtiğimiz hafta sonu oğlunu gezdirmek için alan ve bir daha dönmeyen baba ile oğlun bulunması için polis çalışma başlattı.


Orhangazi’de yaşayan Özgür Çoban ile eşi Büşra Yiğit 8 yıl önce evlendiler. Çiftin Göktuğ adını verdiklerini bir oğulları oldu. Ancak daha sonra ayrılma kararı alan ve yaklaşık 6 ay önce boşanan çiftin 4 yaşındaki oğullarının velayetini ise mahkeme anne Büşra Yiğit’e verdi.


Oğlunu alıp ortadan kayboldu


İddiaya göre, geçtiğimiz Pazar günü oğlu Göktuğ’u gezdirmek için alan baba Özgür Çoban, eski eşi ile pazartesi günü telefonla görüşüp oğlunu Salı günü getireceğini söyledi. Salı gününden itibaren telefonları kapanan Özgür Çoban ile oğlundan bir daha haber alınamadı.


4 gündür oğlundan haber alamayan anne Büşra Yiğit ise Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek durumu anlattı. Büşra Yiğit, oğlunun velayetinin kendisinde olduğunu belirterek, "En son eski eşimle pazartesi günü telefonla görüştük. Salı günü iş çıkışında oğlumu almaya gidecektim. Ancak bir daha kendilerine ulaşamadım" dedi.


Polis şimdi Özgür Çoban ve oğlu Göktuğ’u bulmak için çalışma başlattı.




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