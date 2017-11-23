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23 Kasım 2017 15:57

Öğrenciler ağız ve diş sağlığını doktorlardan öğrendi

Acıbadem Bursa Hastanesi’ni ziyaret eden öğrenciler, ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri doktorlardan öğrendi.

Öğrenciler ağız ve diş sağlığını doktorlardan öğrendi

23 Kasım 2017 15:57


20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle anaokulu öğrencileri, Acıbadem Bursa Hastanesi’ndeki diş hekimlerini ziyaret etti. Diş hekimleri tarafından öğrencilere, ağız ve diş sağlığı hakkında önemli bilgiler verdi. Dişlerin ne işe yaradığı, çürüklerin neden oluştuğu, çürüklerin oluşmaması için neler yapılması gerektiği ve diş doktorlarının neler yaptığı konusunda bilgiler alan öğrenciler, merak ettiklerini ise sorma fırsatı buldu.


Uzmanlar, dişlerdeki bitmeyen çürüklerin diş aralarında saklı olduğunu belirterek, "Ağız ve diş sağlığının korunması için sadece dişlerimizi fırçalamak yeterli değil. Diş fırçalamanın yanı sıra dişlerin ara yüzey temizliği ve dil, dudak ve yanak temizliği de bir o kadar önemli" uyarısında bulundu.




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