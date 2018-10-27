Öğrenciler can dostlarını ziyaret etti

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret eden lise öğrencileri, barınakta bakım ve tedavi gören can dostları ile keyifli bir gün geçirdi.

Öğretmenleri ile birlikte Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilere yetkililer tarafından barınak hakkında bilgiler verildi. Avrupa'nın en büyük ve modern barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi hakkındaki tanıtım filmini de izleyen çocuklara yetkililer tarafından hayvan bakımı hakkında bilgiler verildi. Hayvanları sahiplenme yollarını da öğrenen çocuklar, barınağı gezerek kedi, köpek ve atları sevdi. Öğrenciler, merak ettikleri soruları veteriner hekimlere sorup cevabını alarak, barınaktan mutlu bir şekilde ayrıldı.