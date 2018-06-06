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06 Haziran 2018 15:03

Öğrenciler çevre için yarıştı

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Gürsulu öğrenciler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından verildi.

Öğrenciler çevre için yarıştı

06 Haziran 2018 15:03


Dereceye giren öğrencilerin resimlerini yaparken hissettikleri duygularını ve resimlerinde anlatmak istediklerini kendilerinden dinleyen Başkan Işık, “Çocuklarımızın çevre bilinci ve duyarlılığıyla büyümesi gelecekte doğanın korunmasında atılacak en önemli adımlardan biri. Bu nedenle çocuklarımızın duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenledik bu resim yarışmasını. Çocuklarımızın zengin hayal dünyasının ürünü olan resimlerle ortaya koydukları duygu ve düşünceler etkileyici ve umut verici. Tüm çocuklarımızın tertemiz kalpleri ve akıllarıyla şekillendirecekleri güzel yarınlarda yaşamalarını diliyorum” dedi.


Gürsu Belediyesi ve Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışma neticesinde, birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye bisiklet ve üçüncüye tablet hediye edildi. Belediye hizmet binası içerisinde oluşturulan sergide yarışmaya katılan ve dereceye giren resimler Gürsulularla buluşturuldu.




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