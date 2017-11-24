Öğrenciler diyabete dikkat çekmek için koştu

Beden ve beyin sağlığında aktivitenin sağlıklı gıda tüketiminin önemine dikkat çekmek için ‘Spor Diyabeti’ yener sloganıyla Hüdavendigar Parkı’nda öğrencilerin katılımı ile bin metre koşu yarışı düzenlendi. Has Tavuk’un da sponsor olduğu yarışmada çorba da ikram edildi. 130 öğrenci ve 30 velinin katıldığı yarışma hakkında bilgi veren Ergun Turba, “Maksadımız diyabet hastalığında farkındalık oluşturmaktır. Malum dünyada öldürücü hastalıklarda diyabet altıncı sırada yer alıyor. Ayrıca gençliğimizi spora ve egzersize alıştırmayı da hedefledik” diye konuştu.

Has Tavuk Bursa Bölge Satış Sorumlusu Hanifi Aslan“Burada güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Genç nesillere sağlıklı bir yaşam için sporun önemi anlatılmak istendi. Burada genç nesillere diyabet hastalığının anlatılması ve sporun önemi için yerimizi almak istedik. Organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ediyor, bu tür organizasyonlarında her zaman gençlerin yanında olacağız” dedi.