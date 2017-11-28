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28 Kasım 2017 11:10

Öğrenciler göçü resmetti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1.

Öğrenciler göçü resmetti

28 Kasım 2017 11:10

Göç ve Empati Konulu Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı. İlk, orta ve lise kategorilerinde yapılan yarışmada göçün toplumda bıraktığı derin izler öğrenci gözüyle resmedildi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğüne bağlı Göç Tarihi Müzesi ve Bursa Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi ortaklığında hazırlanan İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri arası Göç ve Empati Konulu Ulusal Resim Yarışması’na; Türkiye genelinde toplam 1577 öğrenci katıldı. Değerlendirme her kategori için ayrı ayrı yapıldı.


Seçici kurul, Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde bütün eserleri titizlikle değerlendirdi. Her kategoride ilk üçe giren eserler ve birer adet de mansiyon ödülüne layık görülen eser belirlendi. Kategorilerinde birinci olanlar 3 bin, ikinciler 2 bin ve üçüncüler de bin TL ödüle layık görülürken, mansiyon sahipleri de 500’er TL ile ödüllendirilecek. Hak sahiplerine ödülleri 19 Aralık’ta Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde yapılacak ödül töreniyle verilecek ve sergi ise 28 Şubat 2018’e kadar devam edecek.




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