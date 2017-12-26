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26 Aralık 2017 16:44

Öğrenciler harçlıklarıyla 80 miniği ısıttı

Bursa’da öğrenciler köy okullarındaki kardeşlerine yardım eli uzattı.

Öğrenciler harçlıklarıyla 80 miniği ısıttı

26 Aralık 2017 16:44


Bursa’da özel bir okulun öğrencileri, Büyükorhan ilçesinin Aktaş, Sarnıç, Armutçuk ve Karağız köylerindeki öğrenci kardeşlerini ziyaret etti. Öğrenciler, köy okullarında öğrenim gören 80 çocuğa kıyafet ve kitap dağıttı. Soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtacak davranışlarda bulunan ve yardımlaşmayı kendilerine görev edinen öğrenciler, maddi durumu iyi olmayan öğrencileri kardeş ilan etti. Miniklerin kalbine dokunan hediyeleşme töreninde duygu dolu anlar yaşandı.


Sarnıç İlköğretim Okulu öğretmeni Ali Yücel Karahan, "Ağabey ve ablaları onları bu kış gününde unutmadı. Yeni kıyafetler onları soğuklardan koruyacak. Kardeşlikleri, dostlukları, arkadaşlıkları pekişecek" diye konuştu.




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