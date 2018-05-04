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04 Mayıs 2018 12:32

Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12 öğretmen ve 20 öğrencinin gönüllü olarak çalıştığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bir ailenin evini yeniledi.

Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi

04 Mayıs 2018 12:32


Milli Eğitim Bakanlığı ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini onardı. Güzelyalı Yalı Mahallesi Martı Sokak’ta ikamet eden 5 çocuk annesi Ş.Ç’nin dededen kalma evini kısa sürede tadilattan geçirerek oturulabilecek hale getirdiklerini belirten Okul Müdürü Bülent Gül, projenin hem öğrencilerin tecbüre kazanması, hem de ihtiyaç sahibi aileler için yararlı olduğunu söyledi. İHH gönüllülerinin tespitiyle buldukları ve kendilerinin de ön araştırmasını yaptıkları aileyi sponsorların da desteğiyle yeni eve kavuşturduklarını ifade eden Gül, 12 öğretmen, 20 öğrencinin görev aldığı projede gece gündüz çalıştıklarını söyledi.


Evin eşyalarıyla birlikte yenileme maliyetinin sponsorların da katkısıyla 15 bin lira olduğunu kaydeden Gül, öğrencilerin ihtiyaç sahibi kişilerin hayatlarına dokunduğunda çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu projede hem ailemiz, hem de öğrencilerimiz bakımından güzel sonuçlar elde ettik. Eve her girip çıkışımızda ihtiyaç sahibi ailemiz, bizleri dualarla uğurluyor. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor" diye konuştu.




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