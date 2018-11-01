Öğrenciler LÖSEV'i Ağırladı

Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasına çerçevesinde LÖSEV'i ağırladı.

Lösemi ile savaşan çocuklara yardım eli uzatmak için farkındalık oluşturmak adına Lösemili Çocuklar Vakfı Bursa Şubesinden konuklarını ağırlayan öğrenciler, sağlıklı beslenme ve kanser seminerini can kulağı ile dinledi. Lösemi hastalığının bulaşıcı olmadığını ifade eden Bursa Lösev Halkla İlişkiler Koordinatörü Aslı Sakarya, beslenmenin hayatımızdaki önemini aktardı. Sağlıklı beslenerek hastalıklardan nasıl uzak durulabileceğine değinen Sakarya, fast food ürünler yerine sağlıklı ürünler tüketilmesini, öğünlerin atlanmamasını ve en önemlisi lösemili kişilere moral verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Öğrenciler aktardıkları bilgilerden dolayı katılımcılara çiçek takdim etti.