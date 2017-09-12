Öğrenciler Mevlana sevgisini anlatacak

Türkiye genelindeki lise öğrencilerin katılabileceği yarışmanın bu yılki konusu serbest olarak belirlendi.

Osmangazi Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve “Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği” iş birliğiyle düzenlediği Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nın tanıtım toplantısı Sümbüllü Bahçe Konağı’nda yapıldı. Edebiyat dünyamıza yeni eserler kazandırmak ve çocukların manevi dünyasını zenginleştirmek için Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen yarışmaya Türkiye’deki bütün liselerden öğrenciler katılabilecek. Gençlerin içlerindeki Mevlana sevgisini istedikleri gibi anlatmaları maksadıyla bu yıl konusu serbest olarak belirlenen şiir yarışmasına ilginin her yıl daha da arttığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni şairlerin Türk edebiyatına kazandırılmasına zemin hazırladıklarını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Eşer ve jüri üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında yarışma hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Dündar, “Belediyemizin kentsel dönüşümden, ulaşıma, spordan, eğitime kadar birçok alanda faaliyeti var. Şehrimizin daha güzel hale gelmesi ve mahallelerimizdeki yaşam kalitesinin yükselmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bunları yaparken gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak, Türk edebiyatına katkı koyacak faaliyetler de gerçekleştiriyoruz” dedi.

Mustafa Dündar, “16 yıldır düzenlemiş olduğumuz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, şu an uluslararası bir yarışma halini aldı. Bu yarışmamızın sonuçlarını düzenlemiş olduğumuz Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu ile bütünleştiriyoruz. Feraizcizade Mehmet Şakir Efendi adına düzenlediğimiz oyun yazma yarışması ile de Türk edebiyatına yine farklı bir dalda katkı sağlıyoruz. Bu yarışmamızda dereceye giren oyunlar devlet tiyatrolarında sergileniyor. Bu yıl 7’incisini düzenlediğimiz Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nı da ilk olarak Osmangazi ilçesindeki liseler arasında yaptık. Daha sonra Bursa geneline yaydığımız yarışmamızı Türkiye geneline taşıdık. Bu yarışma ile gençlerimizin edebi alanda ortaya bir şeyler koymasına imkan sunuyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Hüseyin Şahin de, “Mevlana’nın öğretilerinin bu yarışmada ele alınması çok önemli. Çünkü zamanımız insanının en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi ve saygı. Maalesef bu duygularımızı git gide kaybediyoruz. Bu duyguları bize en içten şekilde anlatan Mevlana’nın bu yarışma vasıtasıyla gençlerimize aşılanmasını takdirle karşılıyorum” dedi.

Yarışmaya başvurular, 10 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Müracaatlar, mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr adresine e-posta yoluyla yapılacak. Başvuru sahibine ‘alındı’ mesajı gönderilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler 270 70 42 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek. Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve üç mansiyon ödülleri için de biner TL verilecek.