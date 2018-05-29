Öğrenciler müzedeki hayvanları canlı sandı

Uludağ Üniversitesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Zooloji Müzesi’ni ziyaret eden Teknoloji Fen öğrencileri birbirinden farklı hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu. Bursa’da başka böyle bir müzenin olmadığını ifade eden yetkililer, "Müzede daha çok omurgalı hayvanlar var. Bunların haricinde kuşlar ve memeli hayvanları var. Yurdumuzda yaşayan kurbağaların, kertenkelelerin, yılanların ve kaplumbağaların çoğu burada sergilenmektedir. Gün geçtikçe sayılar artıyor" dedi.

Uludağ Üniversitesi Zooloji Müzesi’nin en büyük farkının, hiçbir kuş ve memeli türünün öldürülerek bu hale getirilmediğini ifade eden müze yetkilileri, öğrencileri, hayvanları korumamız gerektiğinin konusunda farkındalığa davet etti. Öğrenciler ise gerçeğinden ayırt edilemeyen hayvanlara yaklaşmakta tereddüt yaşadı.