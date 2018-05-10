Öğrenciler sağlık için yürüdü

Ülkemiz genelinde Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ‘’10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et’’ etkinliği kapsamında hareketli hayatın önemini vurgu yapmak için Yıldırım Toplum Sağlığı Merkezi ve Mümin Gençoğlu-1 İlkokulu işbirliği ile yürüyüş yapıldı.

Mümin Gençoğlu-1 İlkokulu Okul Müdür Süleyman Güler, “Her yıl 3. sınıflarımızla, 10 şube, 300 öğrencimiz, öğretmenlerimiz, okul aile birliğimiz ve sınıf temsilcilerimizle birlikte, okulumuzun önünden başlayarak yaklaşık 2 kilometre yürüyoruz. Böylece gerek velilerimiz, gerek çevre sakinleri olsun, sağlıklı beslenmeye, hareketli yaşamaya dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

Yürüyüş öğrenciler ve öğretmenlerin tekrar Mümin Gençoğlu-1 İlkokulu’na gelmesiyle sona erdi. Yürüyüşün sonunda öğretmenler tarafından öğrencilere elma dağıtıldı.