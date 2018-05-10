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10 Mayıs 2018 16:36

Öğrenciler sağlık için yürüdü

Bursa’da, Mümin Gençoğlu-1 İlkokulu öğrencileri, öğretmenler ve veliler, sağlıklı hayat için yürüyüş yaptı.

Öğrenciler sağlık için yürüdü

10 Mayıs 2018 16:36


Ülkemiz genelinde Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ‘’10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et’’ etkinliği kapsamında hareketli hayatın önemini vurgu yapmak için Yıldırım Toplum Sağlığı Merkezi ve Mümin Gençoğlu-1 İlkokulu işbirliği ile yürüyüş yapıldı.


Mümin Gençoğlu-1 İlkokulu Okul Müdür Süleyman Güler, “Her yıl 3. sınıflarımızla, 10 şube, 300 öğrencimiz, öğretmenlerimiz, okul aile birliğimiz ve sınıf temsilcilerimizle birlikte, okulumuzun önünden başlayarak yaklaşık 2 kilometre yürüyoruz. Böylece gerek velilerimiz, gerek çevre sakinleri olsun, sağlıklı beslenmeye, hareketli yaşamaya dikkat çekmek istiyoruz” dedi.


Yürüyüş öğrenciler ve öğretmenlerin tekrar Mümin Gençoğlu-1 İlkokulu’na gelmesiyle sona erdi. Yürüyüşün sonunda öğretmenler tarafından öğrencilere elma dağıtıldı.




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