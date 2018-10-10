Öğrenciler uzayı öğrendi

Bursa'da Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, Dünya Uzay Haftası faaliyetlerini açtıkları stantlarla taçlandırdı.

Dünya Uzay Haftası 4-10 Ekim tarihleri arasında çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Bursa Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri de bu hafta kapsamında yapmış oldukları çalışmaları okul bahçesinde sergiledi. Burada öğrencilerin tasarladığı uzay araçları ve gezegenlerle ilgili bilgiler diğer öğrencilerle paylaşıldı. Okul bahçesine kurulan planetaryum ile uzayın derinliklerine yolculuk yapan öğrenciler, teleskop aracılığı ile güneşi yakından izleme fırsatı yakaladı.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Ceyda İşken, bir hafta boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Uzay Haftası'nın son gününde bütün hafta boyunca yapılanların sergilendiği bir şenlik düzenlediklerini belirten İşken, “Bu şenlik kapsamında planetaryum ve güneş teleskobu da getirdik. Öğrencilerimiz gündüz güneşi seyredebildiler. Stantlarımıza geçersek eğer 4G kartlarımızla gezegenlerimizi tanıyan öğrencilerimizi daha sonra gezegen sıralama oyunumuz karşılıyor. Öğrencilerimizden hayallerinde uzay araçlarını tasarlamalarını istedik. Tasarladılar ve bugün onların sunumu gerçekleştirildi. Öğrencilerimize uzayı sevdirmek istiyoruz. Günümüz teknolojisinde uzayın çok önemli bir yeri var. Yeni müfredatımızla bu bağlamda konuyu öne çekerek ne kadar önemli olduğunu anlatmamız için bizlere fırsat tanıdı. Bizde bu haftayı bu şekilde değerlendirerek öğrencilerimize uzayı tanıtıp sevdirmek istedik. Zaten epey bilgileri var, bilmediklerini de öğreniyorlar. Keyifli bir hafta geçirdik” dedi.

Okulun öğrencilerinden Rukiye Ceylin Altuntaş da, “Uzay Haftası ile ilgili çalışmalar yaptık. İlk önce laboratuvarımızda uzay mekikleri yaptık. Yıldızlarla ilgili de çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün burada arkadaşlarımla birlikte takım yıldızlarını gösteriyoruz. Çok eğlenceli geçiyor” diye konuştu.