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Öğrenciler yetiştirdikleri organik sebzeleri konserve yapıp satıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Meslek Yüksek Okulu Gıda Bölümü öğrencileri, kendi elleriyle üretip işledikleri ürünleri okulda satışa sunuyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Meslek Yüksek Okulu Gıda Bölümü öğrencileri, kendi elleriyle üretip işledikleri ürünleri okulda satışa sunuyor.


Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Gıda Üretim ve Uygulama Laboratuvarında imâl edilen organik ürünler, yüksekokulun bünyesinde satışa sunulmaya başlandı. Toplam 7 bölüm ve bu bölümlere bağlı 9 programda kaliteli eğitim vermeyi sürdüren Mustafakemalpaşa MYO'nun Gıda Üretim ve Uygulama Bölümü öğrencileri bir ilki gerçekleştirdi. Bütün ürünleri ve sebzeleri yüksekokul bahçesinde yetiştiren öğrenciler, bir yandan bölümleri ve alanlarıyla ilgili gerekli bilgi ve donanımı edinirken, diğer yandan da tarlada yetiştirdikleri ürünleri işleyerek tarladan sofralara sunuyor. Gıda öğrencileri, ürettikleri domates ve biberlerden yaptıkları salçalardan taflan reçeline, Mustafakemalpaşa tatlısından erişteye, közlenmiş biber konservesinden muhtelif reçel çeşitlerine kadar ürettikleri bütün doğal lezzetleri okulda açılan bölümde satışa sunuyor.

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