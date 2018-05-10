Öğrencilerden can dostlarına ziyaret

Öğretmenlerinin nezaretinde barınağı ziyaret eden öğrencilere, konferans salonunda yetkililer tarafından barınak ve hayvanlar için yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Hayvan sevgisi, hayvanlara davranış şekilleri, sokak hayvanlarından bulaşabilecek hastalıklar ve korunma yolları, hayvan davranışları ve bakımı gibi pek çok konuda kendilerine bilgi verilen öğrenciler, ayrıca merak ettikleri hususlarda soru sorma imkânı buldu. Avrupa’nın en büyük ve modern barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi hakkındaki tanıtım filmini de izleyen çocuklar, daha sonra öğretmen ve görevlilerinin nezaretinde barınağı gezerek, kedi, köpek ve atları sevdi.

Öğrenciler, hayvan bakımı konusunda merak ettikleri konuları veteriner hekimlere sorup cevabını alarak barınaktan mutlu bir şekilde ayrıldı.