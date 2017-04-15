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15 Nisan 2017 11:28

Öğrencilerden karikatür sergisi

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde öğrenciler karikatür sergisi açtı.

Öğrencilerden karikatür sergisi

15 Nisan 2017 11:28


Ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı karikatürlerin yer aldığı sergi Konak Kültürevi’nde açıldı. Sergi açılışına Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Sibel Özer, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı. 5., 6., ve 7. sınıf öğrencilerinin barış, küresel ısınma ve çevre temalı eserleri, sanatseverlerden tam not aldı. Sibel Özer, “Nilüfer Belediyesi olarak sanatın bütün dallarına önem veriyoruz. Öğrencilere yönelik atölyeler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin, sınav odaklı yoğun eğitim sistemi içinde sanata vakit ayırmaları sevindirici. Umarım bu çalışmalarını uzun yıllar sürdürürler” dedi.


42 öğrencinin toplam 82 karikatürünün yer aldığı sergi bir hafta boyunca Konak Kültürevi’nde açık kalacak.




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