Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 11:03

Öğrencilerden mutfağın ustalarına teşekkür

Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, okuldaki mutfak çalışanlarına teşekkür plaketi verdi.

Öğrencilerden mutfağın ustalarına teşekkür

26 Aralık 2017 11:03


Özel Teknoloji Fen Okulları öğrenci meclisi, her ay düzenledikleri toplantılarda okulun birimlerini değerlendirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinen öğrenciler, birim için ise önerilerini de sunmayı ihmal etmiyor. Aralık ayı içinde Teknoloji Fen Okulları mutfağını değerlendirmeye alan öğrenci meclisi, yemekhanenin temizliğinden hijyenine, yemeklerin lezzetinden çeşitliliğine kadar tüm ince ayrıntılardaki beğenilerini dile getirdi.


Annelerinin yaptıkları yemekler kadar okulda da lezzetli yemekler yediklerini ifade eden öğrenciler, memnuniyetlerini yemekhane idarecilerine ve aşçılara plaket sunarak ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç