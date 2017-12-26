Öğrencilerden mutfağın ustalarına teşekkür

Özel Teknoloji Fen Okulları öğrenci meclisi, her ay düzenledikleri toplantılarda okulun birimlerini değerlendirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinen öğrenciler, birim için ise önerilerini de sunmayı ihmal etmiyor. Aralık ayı içinde Teknoloji Fen Okulları mutfağını değerlendirmeye alan öğrenci meclisi, yemekhanenin temizliğinden hijyenine, yemeklerin lezzetinden çeşitliliğine kadar tüm ince ayrıntılardaki beğenilerini dile getirdi.

Annelerinin yaptıkları yemekler kadar okulda da lezzetli yemekler yediklerini ifade eden öğrenciler, memnuniyetlerini yemekhane idarecilerine ve aşçılara plaket sunarak ifade etti.