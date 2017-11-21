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21 Kasım 2017 14:28

Öğrencilerden Osmangazi’ye ziyaret

Osmangazi Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla öğrencileri ağırladı.

Öğrencilerden Osmangazi’ye ziyaret

21 Kasım 2017 14:28


Öğrencileri makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, koltuğunu öğrencilere devretti. Çocukların dünyadaki en değerli varlık olduğunu ifade eden Halil Döner, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Osmangazi Belediyesi olarak neredeyse bütün projelerimizde çocuklarımızı düşünerek hareket ediyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri ilçemize kazandırıyor. Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm, kalplerinde muhabbet olmak, geleceğe güvenle bakmak ve destek olmak istiyoruz. Bütün çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum” dedi.




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