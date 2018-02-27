Öğrencilerden Uludağ zirveye tırmanış

Türkiye’nin farklı yerlerinden katılan üniversite toplulukları, dağcılık kulüpleri ve bireysel katılımcılar ile yapılan zirve tırmanışında tüm sporcuların ihtiyaçları Uludağ Üniversitesi tarafından karşılandı.

Toplam 173 sporcu, ilk günün sabahı Uludağ Üniversitesi spor salonundan servislerle Uludağ 2. Oteller Bölgesi’ne getirildi. Buradan, iki buçuk saatlik yürüyüşün ardından maden kamp alanına ulaşıldı.

İkinci gün saat 04.00 civarı ilk ekip, 04.30 civarı ikinci ekip büyük zirve tırmanışı için yürüyüşe başladı. Toplamda 7 saat süren zirve tırmanışının ardından kamp alanına dönüldü. Katılımcılar dinlendikten sonra kamp alanı toplandı ve inişe geçildi.