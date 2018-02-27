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27 Şubat 2018 09:38

Öğrencilerden Uludağ zirveye tırmanış

Uludağ Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu’nun geleneksel hale gelen ’Ata’ya Bağlılık Uludağ Zirve Tırmanışı’nın 13’üncüsü gerçekleştirildi.

Öğrencilerden Uludağ zirveye tırmanış

27 Şubat 2018 09:38


Türkiye’nin farklı yerlerinden katılan üniversite toplulukları, dağcılık kulüpleri ve bireysel katılımcılar ile yapılan zirve tırmanışında tüm sporcuların ihtiyaçları Uludağ Üniversitesi tarafından karşılandı.


Toplam 173 sporcu, ilk günün sabahı Uludağ Üniversitesi spor salonundan servislerle Uludağ 2. Oteller Bölgesi’ne getirildi. Buradan, iki buçuk saatlik yürüyüşün ardından maden kamp alanına ulaşıldı.


İkinci gün saat 04.00 civarı ilk ekip, 04.30 civarı ikinci ekip büyük zirve tırmanışı için yürüyüşe başladı. Toplamda 7 saat süren zirve tırmanışının ardından kamp alanına dönüldü. Katılımcılar dinlendikten sonra kamp alanı toplandı ve inişe geçildi.




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