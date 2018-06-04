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04 Haziran 2018 10:34

Öğrencilere ‘çevre’ dersi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü ve Haftası münasebetiyle hazırladığı ‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri’ devam ederken; öğrencilere çevre kirliliği, atıklar, kızartmalık atık yağ, atık pil ve geri dönüşüm konularında bilgiler verildi.

Öğrencilere ‘çevre’ dersi

04 Haziran 2018 10:34


Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 25 Mayıs-5 Haziran tarihleri arası düzenlediği ‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri’, daire başkanlıkları ve belediye iştiraklerinin faaliyetleriyle sürüyor. Atölye çalışmaları, sahil ve dip temizliği, çevre temalı Karagöz-Hacivat gösterisi, resim sergisi ve doğa yürüyüşü gibi farklı programların yapıldığı Çevre Haftası’nda, çocuklara atıklar ve doğaya karşı duyarlılık konusunda eğitimler de veriliyor.


Karagöz Hacivat gösterisiyle başlayan programlar, Hamitler Çocuk ve Alacahırka Gençlik ve Çocuk merkezlerinde yapılan çevre eğitimlerle devam etti. Yaklaşık 100 öğrenciye çevre kirliliği, atıklar, kızartmalık atık yağ, atık pil ve geri dönüşüm konularında görsel malzemelerle destekli olarak bilgiler verildi. Eğitimlerde öğrencilere çevre ajandası dağıtıldı. Çevreyi korumaya yönelik öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarına uyarlayarak, çevreci tutum ve davranışların anlatıldığı ‘Elif’in Çevre Timi’ çizgi filmi çocuklara izletildi.




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