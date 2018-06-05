Öğrencilere en güzel karne hediyesi

Belediyenin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği ‘En Çalışkan Kim? Bisiklet Dağıtım Şenliği’nde Nilüfer ilçesinde başarılı olan 400 öğrenciye bisikletlerini teslim eden Başkan Bozbey, “Bisiklet en çevreci ulaşım aracı ve biz bu projeyle çocuklara bu bilinci aşılamak istiyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2005 yılında başlattığı ve bugüne kadar toplam 6 bin 500 bisikletin dağıtıldığı ‘En Çalışkan Kim? Bisiklet Dağıtım Şenliği’nin 13’üncüsü İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören en başarılı 400 öğrenciye bisikletleri, kask ve dizlikleriyle birlikte hediye edildi.

Bisiklet almaya hak kazanan öğrencilerin okulları tarafından belirlendiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Bu yıl 400 başarılı öğrencimize Nilüfer Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla bisiklet armağan ediyoruz. 13 yıldır binlerce çocuğu bisikletle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bisikletler dünyanın en çevreci ulaşım alanıdır. Bugün Nilüfer ilçesi bisiklet kullanımı ve bu alanda düzenlenen etkinliklerle örnek ve öncü olmuştur. Türkiye’de 153 kilometrelik bisiklet yolu uzunluğu ile Nilüfer ön sıralarda yer almaktadır" dedi.

Trafikteki sürücülerden bisikletlilere karşı daha duyarlı olmalarını isteyen Bozbey, bisiklet kullananların da dikkatli olması gerektiğini belirtti. Başkan Bozbey, “Kask ve dizlik mutlaka kullanılmalı. Hayata geçirdiğimiz bisikletli polisler, önemli bir görevi üstlenerek örnek oldular. Zabıta ekiplerimize de teşekkür ediyoruz. Hayata geçirmiş olduğumuz Nilespit ile 21 istasyonda hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 187 bisikletle vatandaşlarımıza saate 1 lira ödeyerek bir yerden bir yere ulaşabilme imkanı sunuyoruz. Şu anda 7 bin 400 kişi bu hizmetten faydalandı” dye konuştu.

Başkan, konuşmanın ardından çocuklara bisikletlerini takdim ederek onların mutluluğuna ortak oldu.