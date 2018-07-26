Öğrencilere endüstri 4.0 eğitimi

0 için önemli bir eğitim projesine imza attı.

Proje kapsamında öğrenciler, biyolojiden mühendisliğe, tıptan matematiğe kadar endüstri 4.0’ı öğrenmeleri hedeflenirken, kariyer planları için de imkan sağlandı. 18 atölye Tofaş Fen Lisesi bünyesinde, 6 atölye TOFAŞ Otomobil Fabrikası bünyesinde ve Durmazlar Makine üretim tesislerinde yapıldı. Projeye katılan öğrenciler Türkiye’nin 23 farklı vilayetinden özenle seçildi.

Eğitim koordinatörü Hakan Özkaynak, "Öğrenciler için 4’er günlük 2 grupla yapılan atölyelerde bu projeyi bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz önce 3D yazıcılar için basit modelle tasarımı eğitimi alıp ardından kendi modellerini hazırladılar ve 3D yazıcılar ile bu modellerin baskılarını alarak tüketici olmaktan çıkıp üretici olmanın keyfine vardı. Projede denemeler, atölye ve arazi çalışmışları, deney ve gözlemler kullanılacak" dedi.

Proje yürütücüsü Ahmet Akçelik, "Eğitimlerimiz STEM+A yaklaşımı çerçevesinde disiplinler arası olarak planlandı. Toplam 24 farklı atölye çalışmasında öğrenciler hem teorik olarak eğitim alırken hem de öğrendiklerini çeşitli eğitim setleri ve materyallerle uygulama şansı buldu. Fabrika ziyaretlerimiz sırasında bir ürünün proje fikrinden başlayarak ARGE’deki geliştirilme aşamalarına, üretim hattından pazarlamasına kadar bütün merhaleleri yerinde görmüş olduk" diye konuştu.