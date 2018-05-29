Öğrencilere İK’inci altın bilezik

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi ve Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) işbirliğinde, insan kaynakları istihdamına katkı sağlamak ve öğrencilerin mesleki açıdan gelişimine destek olmak amacıyla 6’ıncısı düzenlenen “Geleceğin İK’cıları-İnsan Kaynakları Programı” sertifika töreni ile son buldu.

Programda Mühendislik, İİBF, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri ve İnegöl İşletme Fakültesi 3. ve 4. Sınıfta okuyan öğrenciler yer aldı. Programda İnsan Kaynaklarının merkezinde yer alan konuları içeren 8 eğitim verildi ve 70 öğrenci eğitim gördü.

Sertifika törenine Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Memet Zencirkıran, programa katkı veren eğitimciler ve eğitim alan öğrenciler katıldı.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce geçmişte üniversite ile sanayii arasında mesafeli bir ilişki olduğunu, son dönemlerde ise bu ilişkilerin çok geliştiğini, sanayicilerin farklı eğitim ve programlarla üniversite ile yakın ilişki içinde bulunduklarını belirtti. Türkiye’nin günümüzdeki en önemli ihtiyacının yetişmiş insan gücü olduğunu belirten Mehmet Yüce, bu tür programların insan kaynağının gelişiminde önemli etkisi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Yüce konuşmasında öğrencilere önemli tavsiyelerde de bulundu. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin analizini iyi yapmaları ve eksik yönlerini geliştirmesinin önemine değinen Yüce, öğrencilere ihtisaslaşmanın yanında farklı yetkinlikler kazanmalarını tavsiye etti. Öğrencilerin yetiştikleri toplumu iyi tanımaları, bu bağlamda toplumsal sorumluluğa önem vermeleri ve verici olmalarını tavsiye eden Yüce, öğrencilere dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri, mümkünse farklı ülkelere gidip bu kültürleri tanımaları, farklı bakış açıları kazanmalarını ama sonrasında mutlaka ülkeye dönüp ülkenin gelişmesi adına katkı koymaları gerektiğini belirtti. Mehmet Yüce, “Mutlaka kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili iyi bir planlama yapın. Farklı bakış açıları kazanın. Küresel dünyayla yerelliği iyi bütünleştirin. Yabancı kültür ve öğrencilerle diyaloğu artırmaya ve yetkinlik kazandıran bu tür eğitimlere daha fazla katılmaya çalışın” diyerek sözlerini tamamladı.

PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, “Geleceğin İK’cıları-İnsan Kaynakları Programı” projesinin üniversite ve sanayi işbirliği konusunda önemli bir adım olduğunu ve Uludağ Üniversitesiyle böyle bir işbirliği içinde bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Son yıllarda Uludağ Üniversitesi ile yakın iletişim içerisinde olduklarını belirten Gül, kendilerinden ne zaman bir talep olsa memnuniyetle işbirliği içerisinde bulunduklarını ifade etti. Barış Gül, yabancı dil öğrenmenin ve farklı yetkinlikler kazanmanın önemine değindi. Dünyada hem çalışma hayatında hem de insan kaynaklarında önemli değişimler olduğunu belirten Gül, öğrencilere mutlaka katma değeri yüksek alanlara yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Bursa’da İnsan Kaynakları çarkının 15-20 kişi üzerinde dönüp durduğunu belirten Gül, “Gelin bu çarkı büyütelim. Biz bu eğitimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki eğitimlerde belki daha seçici olmak zorunda kalacağız çünkü bu programa katılan herkese staj imkanı, belki de iş imkanı sağlayacağız” dedi.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Memet Zencirkıran, İnsan Kaynakları Programına öğrencilerden büyük talep geldiğini, bu nedenle de kontenjanı yüzde 50 oranında artırdıklarını, programa yüzde 90’ın üzerinde devam olduğunu belirti. Programdaki bütün eğitmenlerin sektörlerinde önemli konumda bulunan firmaların üst düzey İnsan Kaynakları yöneticileri oluğunu belirten Zencirkıran, programın özel sektörden üst düzey yöneticilerle öğrencileri bir araya getirdiğini, öğrencilerin iş hayatına yönelik farkındalıklarını artırdığını, vizyonlarını genişlettiğini belirterek PERYÖN Güney Marmara Şubesi’ne teşekkür etti.