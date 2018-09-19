Öğrencilere kalite uzmanı olma fırsatı

Bursa Uludağ Üniversitesi, üretim, hizmet ve sağlık sektörlerinde 'Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı' yetiştirmek amacıyla 2018-2019 dönemi eğitimlerine başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) ile Kalite Birliği Derneği (KalBir), eğitim öncesinde ders içeriklerinin belirlenmesi amacıyla Bursa'daki firmaların insan kaynakları ve kalite sistem yöneticileriyle çalıştay düzenledi. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, sektörlerin ihtiyacı ve isteği doğrultusunda bir eğitim içeriği belirlemek için firmaların insan kaynakları ve kalite yöneticileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Özel ve kamu sektöründen gelen yöneticilere seslenen Rektör Prof. Dr. Ulcay, daha önce de, Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla ile birlikte savunma sanayine ar-ge personeli eğitimi verdiklerini hatırlatarak, bunu diğer alanlara da yaygınlaştırmayı düşündüklerini söyledi.

Çalıştaya katılan firma ve kurum yöneticileriyle tek tek görüşerek kendi alanlarında hangi donanımlara sahip kalite personeli istediklerini soran Rektör Prof. Dr. Ulcay, ders programlarının bu istekler doğrultusunda oluşturulacağını ifade etti. Ulcay, sektördeki kalite yöneticilerini eğitmen olarak da bu programlarda görev almaya davet etti.

Toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger ise savunma sanayii için yapılan eğitimler hakkında bir sunum yaparak bilgi verdi. KalBir Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok da, üretim sektörü için kalite yönetim sistemleri uzmanı yetiştirmek amacıyla her cumartesi günü 09.30-12.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 20'şer saat eğitim verileceğini bildirdi.