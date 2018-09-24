Öğrencilere ormanda tatbikî eğitim

OGM ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında imzalanan “Sektörel Eğitim Programı” protokolü kapsamında, 2018-2019 akademik yılı uygulamalı eğitim dönemi başladı. Öğrenciler, danışman orman mühendislerinin nezaretinde çalışmalara katılarak sektörü tanıyıp tecrübe edinecek. Ayrıca öğrenciler, toprak hazırlığı, fidan yetiştirme, fidan seçimi, ağaçlandırma, istikbal ağacı işaretleme ve üretim gibi hususları ise ormanda tatbikî olarak öğrencek.