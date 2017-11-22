Öğrencilere robot eğitimi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır Bursa’nın farklı noktalarında kaliteli ve ücretsiz eğitimler veren BUSMEK, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yanı sıra çağın teknolojik yeniliklerine de gereken önemi veriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) tarafından çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle 22 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasında sömestr tatilinde 10-15 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik robotik eğitimleri verilecek.

Robotsan işbirliği ile yapılacak olan eğitimlerle öğrencilere bilim ve teknoloji hakkında bilgi verilecek, bilgisayar ve yazılım kavramları tanıtılacak. Kodlama ve robotlar hakkında bilgilendirmeyi de amaçlayan eğitimler, BUSMEK Sosyal Eğitim Merkezi’nde hafta içi 09.00 ile 12.00 ve 13.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.