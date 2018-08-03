Öğrencilere ‘su bilinci’ eğitimi

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca verilen eğitime, 8-10 yaş arası özel öğrenciler katıldı. Katılımcılara ‘suyun bilinçli tüketimi ve tasarrufu konusunda’ çizgi filmler ve animasyonlar izletilerek bilgilendirme yapıldı. BUSKİ Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya gelen BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yedikardeş, kamu kurumu olmanın verdiği sosyal sorumluluk bilinci ile bu semineri düzenlediklerini ifade etti. Yedikardeş, katılımcı tüm bireyleri ‘hassasiyetlerinden dolayı’ kutladı. Özel Fezanur Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri Ayşegül Akkaya, Çiğdem Yılmaz, Gülay Erdem ve Neslihan Özdemir, gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.