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03 Ağustos 2018 10:27

Öğrencilere ‘su bilinci’ eğitimi

Gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarla örnek girişimlere alt yapı oluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa’da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan öğrencilere verdiği ve suyun tasarruflu kullanımını içeren seminerle’ sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Öğrencilere ‘su bilinci’ eğitimi

03 Ağustos 2018 10:27


Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca verilen eğitime, 8-10 yaş arası özel öğrenciler katıldı. Katılımcılara ‘suyun bilinçli tüketimi ve tasarrufu konusunda’ çizgi filmler ve animasyonlar izletilerek bilgilendirme yapıldı. BUSKİ Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya gelen BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yedikardeş, kamu kurumu olmanın verdiği sosyal sorumluluk bilinci ile bu semineri düzenlediklerini ifade etti. Yedikardeş, katılımcı tüm bireyleri ‘hassasiyetlerinden dolayı’ kutladı. Özel Fezanur Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri Ayşegül Akkaya, Çiğdem Yılmaz, Gülay Erdem ve Neslihan Özdemir, gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.




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