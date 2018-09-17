Öğrencileri hedef alan zehir tacirlerine karşı okullarda kuş uçurtmadılar

Çok sayıda polis memurunun katıldığı uygulamada şüpheli şahısların kimlik bilgileri kontrol edilerek park ve bahçelerde arama yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk ders zilinin ardından okul çıkışlarında uygulama yaptı. Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü ve motorize ekipler de katıldı. Narkotik polisi şüphe arz eden vatandaşların üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ders zili öncesinde hem baskınlarla hem de uygulamalarla öğrencileri hedef alan zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bursa'nın merkez ilçeleri Osmangazi ve Yıldırım'da birçok okul civarında uygulama yapan narkotik polisi velileri de bu konuda uyarmayı ihmal etmedi. Park ve bahçelerde de arama yapan ekipler okul çıkışına kadar geniş güvenlik tedbiri aldı.