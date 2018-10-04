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Öğrencileri zehirleyeceklerdi, yakalandılar

Bursa’da okulların çevresinde uyuşturucu satmaya hazırlanan 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da okulların çevresinde uyuşturucu satmaya hazırlanan 9 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, okul önlerinde satış yapmaya hazırlanan 9 kişiyi tespit ederek takibe aldı. Takip sonucunda şüphelilerin ikametlerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler D.B., A.E., G.K., A.A., K.İ. ve A.E. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ikâmet ve araçlarında yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 900 gram esrar ve bir miktar sentetik kannobinoid ele geçirdi.


Gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adlî işlem yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adlî makamlara sevk edilen K.İ., A.A. ve A.E. tutuklanırken, E.A'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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