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Öğrencilerin 'Cumhuriyet' coşkusu

Bursa’da Özel Teknoloji Fen Okulları, Cumhuriyetin 95.

Bursa'da Özel Teknoloji Fen Okulları, Cumhuriyetin 95. yılını kutladı.


Okulun konferans salonunda gerçekleşen törende, ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Oratoryosu sergilendi. Düzenlenen Cumhuriyet koşusu birincilerine madalyalarını Okul Müdürü Müge Düşmez takdim etti. Hürriyet ve eşitlik prensiplerini temel alan Teknoloji Fen Okulları'nda meclis başkanının açıklanması öğrencilerden tarafından büyük alkış aldı. Gösteriler Onuncu Yıl Marşıyla son buldu. Okulda düzenlenen tören sonrasında anaokulu öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi öğrencilerin ve velilerin iştirakiyle Podyumpark'ta izlenime sunuldu.

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