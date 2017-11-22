Öğrencilerin İK Zirvesi Uludağ Üniversitesi’nde başladı

Türkiye’nin önde gelen kurumlarının insan kaynakları temsilcileri öğrencilere kariyer tavsiyelerinde bulundu.

Uludağ Üniversitesi’nin önde gelen toplulukları arasında yer alan İnsan Kaynakları Topluluğu ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu tarafından ortaklaşa organize edilen İnsan Kaynakları Zirvesi başladı. Zirvenin ilk gününde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İK Direktörü Ahmet Hakan Arslan, Kiğılı İK, Kalite Sistemleri ve İdari İşler Direktörü Duygu Karaca Özer ile McDonald’s İK Müdürü Kamil Mehmet Büyükçolak konuşmacı olarak yer aldı.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği İnsan Kaynakları Zirvesi’nin ilk konuşmacısı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İK Direktörü Ahmet Hakan Arslan oldu. Havalimanındaki genel işleyiş ve işe alma süreçleri hakkında bilgiler veren Arslan, gençlere de kariyer tavsiyelerinde bulundu. Günün ikinci konuşmacısı olan Kiğılı İK, Kalite Sistemleri ve İdari İşler Direktörü Duygu Karaca Özer ise öğrencilere Kiğılı’nın insan kaynakları politikaları hakkında bilgiler verdi. İşe alım süreçleri ve etkili cv doldurma yöntemlerinden bahseden Özer, öğrencilerin yabancı dil ve kişisel gelişim süreçlerine özel ilgi göstermeleri konusunda uyarılar yaptı. Zirvenin ilk gününün son konuğu ise McDonald’s İK Müdürü Kamil Mehmet Büyükçolakoldu. Büyükçolak, uluslararası bir marka olan McDonald’s firmasının global ölçekte uyguladığı işe alma politikaları ve personelin gelişimine yönelik düzenledikleri eğitimleri anlattı.

Öğrenci topluluk başkanları konuşmalarının ardından diktikleri fidanların belgelerini takdim etti. Zirvede ayrıca öğrenciler için sürpriz hediyeler ve sertifikalar da dağıtıldı.