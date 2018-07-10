Öğrencilerin ipek yolculuğu

Misafir öğrencilerin ilk durağı, Mudanya’nın Yörükali köyü oldu. Tepme mancınık ile kozadan ipek çekimi uygulamasına dahil olan öğrenciler, 14 asır önce bu işin nasıl yapıldığını hem görerek hem de uygulayarak başka bir yerde kazanamayacakları tecrübe elde etti.

Öğrenciler daha sonra, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’ni ziyaret etti. İpek iplerden ‘işlendikten sonra’ nasıl halı ve kumaş üretildiği, tasarım ve dokuma aşamaları burada öğrencilere anlatıldı. Ayrıca misafir öğrenciler, Bursa’nın İpek Yolu üzerindeki önemi ve yıllar önce Koza Han’da ipek kozası ticaretinin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler aldı.

İstanbul’dan gelen grup, ipek dolu verimli bir günün ardından, yaşadıkları tecrübeler ve edindikleri bilgiler için Büyükşehir Belediyesi’ne ve BUSMEK’e ‘ipekçilik kültürünün canlandırılıp yaşatılmasına sundukları katkıdan ve bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasındaki kararlılıklarından dolayı’ teşekkür etti.

Asırlar boyunca kültürümüzün bir simgesi haline gelmiş olan ipekçiliğin ortadan kaybolma tehlikesiyle yüz yüze kalması karşısında Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak’ projesini başlattı. Bu kapsamda BUSMEK, ipek üretiminin her safhasında yer alarak ipekçiliğin yaşatılmasına ve gelecek kuşakların ipekçilik kültürünü tanımaları ve sevmelerine katkı sağlıyor.