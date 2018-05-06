Öğrencilerin keyif dolu anları

Bahar’da Balat’ta adı ile Bursa’da ilk defa gerçekleştirilen Anne Çocuk festivaline birbirinden farklı deney atölyeleri ile katılan Özel Teknoloji Fen Okulları, her yaş grubuna uygun çeşitli etkinlikleriyle katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı. Ahşap atölyesi ve deney stantlarını kullanan çocuklar anneleri ile proje üretme fırsatı yakaladı. Anneler Günü’nün yaklaşmasını fırsata dönüştüren katılımcılar annelerini mutlu etmeyi de ihmal etmedi

Atölyelerin yoğun ilgi gördüğü Anne Çocuk festivalinde, katılımcıların memnuniyetini gören Özel Teknoloji Fen Okulları çocuk ile ilgili her etkinlikte yer alacaklarını belirtti.