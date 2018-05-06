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06 Mayıs 2018 09:30

Öğrencilerin keyif dolu anları

Bursa’da ilk defa gerçekleştirilen ’Anne Çocuk’ festivalinde Özel Teknoloji Fen Okulları’nın atölyelerinde öğrenciler aileleriyle keyif dolu anlar yaşadı.

Öğrencilerin keyif dolu anları

06 Mayıs 2018 09:30


Bahar’da Balat’ta adı ile Bursa’da ilk defa gerçekleştirilen Anne Çocuk festivaline birbirinden farklı deney atölyeleri ile katılan Özel Teknoloji Fen Okulları, her yaş grubuna uygun çeşitli etkinlikleriyle katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı. Ahşap atölyesi ve deney stantlarını kullanan çocuklar anneleri ile proje üretme fırsatı yakaladı. Anneler Günü’nün yaklaşmasını fırsata dönüştüren katılımcılar annelerini mutlu etmeyi de ihmal etmedi


Atölyelerin yoğun ilgi gördüğü Anne Çocuk festivalinde, katılımcıların memnuniyetini gören Özel Teknoloji Fen Okulları çocuk ile ilgili her etkinlikte yer alacaklarını belirtti.




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