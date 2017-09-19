Öğrencilerin kırtasiye malzemeleri Osmangazi’den

Osmangazi Belediyesi, geleneksel hale getirdiği öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı desteğini bu yıl da sürdürdü. Yeni eğitim öğretim yılında ailelerin maddi yükünü hafifletmek için ilçe sınırları içerisinde yer alan ilkokulların 1. sınıfına yeni başlayan öğrenciler için hazırlanan kırtasiye malzemelerini Muradiye Mahallesi’ndeki 11 Eylül İlköğretim Okulu’nda düzenlenen tören ile dağıtmaya başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Dündar, 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Osmangazi ilçe sınırlarında 255 okul binası bulunuyor. İlçemizde yaklaşık 160 bin öğrencimiz eğitim görürken, 10 binden fazla öğretmenimiz görev yapıyor. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi adına okullarımıza yardımlarda bulunuyoruz. Eğitim alanında ciddi yatırımlar yapıyoruz. İlçe sınırlarındaki okulumuza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarda bulunurken, iki büyük okul inşa ettik. Mehmet Akif Mahallemiz’de 24 derslikli Hacı Akkadın Tarman Okulu’nu öğrencilerimizin hizmetine sunarken, Türkiye’nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu olan Uluslar Arası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Bursa’ya kazandırdık. 36 derslikli olan bu okulumuzda bu yıl 56 faklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca TEOG sınavından 465-495 arasında puan alan öğrencilerimizin tercihi de bu okulumuz oldu” dedi.

“Her yıl 5 milyon lirayı eğitim yatırımlarına ayırıyoruz”

Her yıl belediye bütçesinden 5 milyon TL’yi eğitim yatırımı ve okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi için ayırdıklarını ifade eden Başkan Dündar, “2016 yılı yaz döneminde bize talepte bulunan 16 okulun ihtiyaçlarını giderdik. Bu yıl 31 okulumuza bütçemiz imkanları doğrultusunda destek verdik. Amacımız, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlamak. Okullara fiziki desteklerimizin dışında her yıl okula yeni başlayan öğrencilerimize de çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuyoruz. Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Öğrencilerimiz ne kadar iyi şartlarda eğitim görürse, başarılı bireyler olarak ülkemize de en iyi şekilde fayda sağlayacaklardır. Bizler fiziki şartları iyileştirirken, öğretmenlerimiz de öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştiriyor. Başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum” diye konuştu.