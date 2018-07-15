Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 12:02

Öğrencilerin organik tarım heyecanı

Özel Teknoloji Fen Okulları, okul bahçesinde kurduğu hobi bahçesiyle yaz okulu öğrencilerini organik tarımla buluşturdu.

Öğrencilerin organik tarım heyecanı

15 Temmuz 2018 12:02


Öğrencileri için hobi bahçeleri kurarak çocuklara organik gıdalar yetiştirebilecekleri ortamı sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Özel Teknoloji Fen Okulları Müdürü Müge Düşmez, “Çocuklarımız, gençlerimiz yedikleri bazı meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini yakından takip etti. Bu bakımdan çocuklarımızın hem bunu önemsemeleri hem de yaşamaları, içselleştirmeleri için bu projeyi önemsiyoruz. Tam da bu yaşta bu öğrenilmeli. Bu bakımdan hobi bahçelerimizi önemsiyoruz. Çocuklarımızın da bu ülke için güzel şeyler yetiştirmeleri ve doğaya sahip çıkmaları açısından da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Mart ayında başlattığımız tohumdan fidana projemizin sonuçlarını görmeleri öğrencilerimizi fazlasıyla mutlu etmiştir" diye konuştu.


Okulun bahçesine hobi bahçesi kurulmuş olmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, "Bu ağaçları dikmek bizim için çok önemli bir projeydi. Bitkiler ile birlikte olmak muhteşem bir duygu. Burada biber, kabak, patlıcan, domates, salatalık, kavun, karpuz ve çilek ekmiştik. Meyve ağaçları diktik. Şimdi kendi ektiklerimizi kendimiz topluyoruz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç