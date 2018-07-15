Öğrencilerin organik tarım heyecanı

Öğrencileri için hobi bahçeleri kurarak çocuklara organik gıdalar yetiştirebilecekleri ortamı sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Özel Teknoloji Fen Okulları Müdürü Müge Düşmez, “Çocuklarımız, gençlerimiz yedikleri bazı meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini yakından takip etti. Bu bakımdan çocuklarımızın hem bunu önemsemeleri hem de yaşamaları, içselleştirmeleri için bu projeyi önemsiyoruz. Tam da bu yaşta bu öğrenilmeli. Bu bakımdan hobi bahçelerimizi önemsiyoruz. Çocuklarımızın da bu ülke için güzel şeyler yetiştirmeleri ve doğaya sahip çıkmaları açısından da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Mart ayında başlattığımız tohumdan fidana projemizin sonuçlarını görmeleri öğrencilerimizi fazlasıyla mutlu etmiştir" diye konuştu.

Okulun bahçesine hobi bahçesi kurulmuş olmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, "Bu ağaçları dikmek bizim için çok önemli bir projeydi. Bitkiler ile birlikte olmak muhteşem bir duygu. Burada biber, kabak, patlıcan, domates, salatalık, kavun, karpuz ve çilek ekmiştik. Meyve ağaçları diktik. Şimdi kendi ektiklerimizi kendimiz topluyoruz" şeklinde konuştu.