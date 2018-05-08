Öğrencilerin projeleri binaya sığmadı

Yaklaşık 100 projenin görücüye çıktığı sergide bir o kadar proje de hava muhalefetinden dolayı sergilenemedi.

UÜ Teknik Bilimler MYO öğrencileri 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yaptıkları projeleri sergiye çıkardı. Okul yönetimi tarafından 3 yıldır aralıksız olarak sürdürülen Öğrenci Projeleri Şenliği’nde sergilenen eserler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Şenliğin açılış törenine Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Tayar, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, MYO Kurucu Müdürü emekli Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, iş dünyasından temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin stantlarını gezen UÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Tayar, hedeflerinin mezun olan öğrencileri hemen sektöre dahil edebilmek olduğunu ifade etti. Türkiye’nin 2023 vizyonuna üreten, katma değer katan öğrenciler yetiştirmeyi arzu ettiklerini vurgulayan MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Tayar, “Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz bu alanda lider bir kurumdur. Biz kendi aramızda bu okulumuzu halen amiral gemisi olarak tanımlarız. Bugün de amiral gemimizin şovunu gördük. Öğrencilerimizin başarılı çalışmalarını gördük. Birçok patent alabilecek ürünleri görmek beni de heyecanlandırdı. Gençlerin bu konudaki gayreti ve vizyonu da bizi buna benzer çalışmaları daha fazla yapmaya teşvik etti. Bursa sanayicilerini bu tip etkinliklere bekliyoruz. Çünkü burada gerçekten geleceğe yatırım yapmak isteyen, Türkiye’nin geleceğine damga vurmak isteyenler için çok iyi fırsatlar var” dedi.

Öğrenci Projeleri Şenliği’nin bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiklerini açıklayan Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ise, hava muhalefeti nedeniyle hazırlanan 200 projeden ancak 100 tanesinin sergi alanına alınabildiğini aktardı. Yüksekokuldaki 11 programda eğitim alan öğrencilerin sene içerisinde hazırladıkları projeleri her yıl düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Karahan, “Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Artık geleneksel hale getirdik. Önümüzdeki senelerde de düzenlemeyi düşünüyoruz. Ancak daha sistematik bir şekilde olacak. Güz yarıyılında sanayi temsilcilerini burada toplayıp bir ihtiyaç tanımlaması yaptıracağız. Böylelikle de o ihtiyaçları öğrencilerimize hedef olarak koyup yıl boyunca onları yapmalarını sağlayacağız. Yıl sonundaki şenliğe ihtiyaç belirleyen sanayicileri davet edip, onların taleplerinin ne ölçüde yerine geldiğini burada göstermiş olacağız. Böylelikle arz-talep birbirini karşılamış olacak. Burada güzel projelerimiz var. Öğrenciler bunları önce hayal ediyor, sonra tasarlıyor, en sonunda da bunu yapıyor. Belki kullandıkları malzemeler biraz amatör olabilir. Ancak bunlar öğrencilerin neler yapabileceğini de gösteriyor. Tüm öğrencilerimizi ve destek veren hocalarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Yazılım şirketi sahibi Tuncer Hatunoğlu ise etkinliğe gelirken beklentilerinin çok üzerinde projelerle karşılaştığını söyledi. Yapılan tüm projelerin farklı disiplinlerde ve yeni teknolojiler üzerinde çalıştığını gördüğünü belirten Tuncer Hatunoğlu, “Öğrencilerin kendi kendilerine bu projelerini tanıtıyor olmaları, bizim gibi firmalarla iletişime girme çabalarını çok değerli buluyorum. Bunun ötesinde her bir disiplin kendisi için bazı projeler tespit etmiş. Bu projeler üzerinden sunumlarını yapıyorlar. Bunu tamamlayıcı olarak belki ileriki dönemlerde artık Endüstri 4.0’ın gerçek beklentisi olan disiplinler arası çalışmalara da ön ayak verilirse, farklı bölümlerin öğrencileri bir araya gelerek ortak projeler yaparlarsa çok daha başarılı olunacağına inanıyorum” diye konuştu.