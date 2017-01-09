Öğrencilerin validen tatil isteği

Meteoroloji’den yapılan uyarılarına göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde okulların tatil olması, Bursa’da da öğrencileri harekete geçirdi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaların ardından karayolları ve belediyeler teyakkuza geçerken, başka İstanbul olmak üzere birçok ilde de valilikler okulların tatil olduğu açıklandı. Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün şuana kadar bir açıklama yapmaması ise öğrencileri harekete geçirdi. Kar tatili bekleyen öğrenciler sosyal medya hesaplarından birçok paylaşım yaparak okulların 10 Ocak Salı günü de tatil olmasını istedi.

Yapılan yorumlar ise şu şekilde;

“Lütfen Bursa’da da okullar tatil olsun, çok soğuk hava ve hastayız. Bursa’da ara sokaklar buz, okul yolları hep bayır ve buzlanma var. Bursa valiliği Salı günü okulları tatil etmezse büyük hata eder. Salı günüde okulları tatil edin Bursa İnegöl buz yerler ve çok kar var lütfen. Sadece Bursa’nın değil, yüreğimizin de valisi artık bir son dakika haber. Sayın İstanbul valisi bizim Bursa valisine de söyle okulları tatil yapsın.”