Öğretmen adayları diplomalarını şehit öğretmenler için aldı

UÜ Eğitim Fakültesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Sezonu Diploma Töreni, Tofaş Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Karlık: "Sorumluluk sırası sizde"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık törende yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Kur-an’ı Kerim’de indirilen ilk ayetin ‘oku’ ile başladığına işaret eden Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, “İlim her şeyin temelini oluşturuyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ’hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyerek eğitimin önemine işaret etmiştir. Yunus Emre ne güzel söylemiştir; ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Bizim kültürümüzde de ilim almanın önemi büyüktür. Sizler de burada 4 yıl boyunca en güzel şekilde eğitimlerinizi aldınız. Bundan sonra bu sorumluluk ve duygularla geleceğimizin teminatı olan yeni nesillerimizi yetiştirmek göreviniz olacak. Artık sorumluluk ve inisiyatif sizlerde olacak. Yeni hayatlarınızda ve yeni görevlerinizde hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Yücedoğru: "Gittiğiniz yerlerde en iyi şekilde temsil edin"

Törende öğrencilere seslenen UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru ise Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olmanın öğrencilere ilerleyen dönemlerde her zaman avantaj sağlayacağına inandığını söyledi. Eğitimin erdemli bir davranış olduğuna işaret eden Rektör Yardımcısı Yücedoğru, “Erdem hiçbir maddi karşılık beklemeden yapılan davranışlardır. Erdemli davranışların bedeli yoktur. Satın alınamaz ve kimseye satılamaz. Samimiyet ve ihlasla yapıldığı zaman çok değerli olur. Bu davranışların bedelini sizlere bu millet ödüyor ve ödeyecektir. Dolayısıyla bu yetişmiş insan gücünü Anadolu’nun her tarafından samimiyetle sergilemek bundan sonra sizin görevinizdir. Ülkemizin her tarafında memleketimize hizmet etmek bir ibadettir. Devletimizin verdiği maaşla en güzel şekilde öğrenciler yetiştirmek sizin görevinizdir. İşte o görevin 4 yıl boyunca nasıl yapılacağını öğrendiniz. Bundan sonra da gittiğiniz her yerde üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmenizi diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri şehit öğretmenler için hazırladıkları eserlerden oluşan mini bir konser verdi. Öğrenciler de açtıkları pankartlar ile aldıkları diplomaları şehit öğretmenlere adadı. Törenin sonunda tüm öğrenciler hep birlikte diplomalarına kavuşmanın sevincini yaşadı.